Zangeres Liesbeth List overleden

Liesbeth List is op 78-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Soest. Dat meldt NOS.

Liesbeth List

De zangeres is bekend van het nummer Pastorale, in samenwerking met Ramses Shaffy. Verder scoorde ze ook succes met Heb het leven lief en Aan de andere kant van de heuvels.

Naast zangeres was List actrice. Zo was ze te zien in To grab the ring uit 1967, Mysteries uit 1977 de tv-film Een heel dun laagje goud.

Bron: NOS

