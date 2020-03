Rone releaset in voorjaar 2020 gloednieuw album

De Engelse producer Rone heeft gewerkt aan nieuw materiaal en brengt het voorjaar van 2020 zijn gloednieuwe album uit.

Op vrijdag 24 april 2020 verschijnt de kersverse plaat van de 39-jarige artiest. Zijn nieuwe techno-dance singles zijn gebundeld op ‘Room With A View‘, en via de website van Bol.com te reserveren.

De Fransman heeft gedurende zijn carrière veel nummers uitgebracht, waarvan velen uitgroeiden tot een hit. De muzikant werd bekend door singles als ‘Parade’ en ‘Origami’. Beluister hieronder zijn grootste hit genaamd ‘Bye Bye Macadam’.

Bron: YouTube, Bol.com

