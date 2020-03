Elton John presentator van coronavirus televisiebenefiet

Elton John is de aangewezen persoon om het televisiebenefiet te presenteren. Het doel is om geld in te zamelen voor de bestrijding van het coronavirus.

Benefiet op Fox

De Amerikaanse televisiezender Fox organiseert het ‘iHeart Living Room Concert for America’, een benefietconcert. Het doel hiervan is om geld in te zamelen voor de coronacrisis in de Verenigde Staten. De 73-jarige Elton John gaat de uitzending presenteren.

Verschillende artiesten, waaronder: Alicia Keys, Billie Eilish, de Backstreet Boys en Mariah Carey, treden vanuit hun huiskamer op. De uitzending is op zaterdag 28 maart 2020 te zien op Fox.

Bron: RTL Boulevard

