Rapper Boef krijgt eigen documentaireserie op Videoland

In het voorjaar van 2020 verschijnt een driedelige documentaireserie over het bewogen leven van rapper Boef. De korte docu geeft kijkers inkijk op het privéleven van de artiest.

‘Gewoon Boef’

De Nederlandse rapper is acht maanden lang door camera’s van Videoland gevolgd. In de docuserie ‘Gewoon Boef’, die vanaf vrijdag 8 mei 2020 te zien zal zijn, krijgen de kijkers meer te weten over het privéleven van Sofiane Boussaadia, beter bekend als Boef. Onder andere zijn jeugd-story en bouw aan zijn carrière komen aan bod maar ook zijn huwelijksaanzoek en zijn persoonlijke verhaal over zijn celstraf.

Rapcarrière

Sofiane timmert al een aantal jaar aan de weg als succesvol artiest. Boussaadia scoorde meerdere hits met onder andere ‘Patsergedrag’ en ‘Krantenwijk’. Het nummer ‘Sofiane’ schetst een beeld over hoe de artiest zijn jeugd heeft beleefd en wat hij zoal heeft meegemaakt. Beluister de single hieronder.

