The Black Dahlia Murder in 2020 naar Metropool in Enschede

The Black Dahlia Murder reist in de zomer van 2020 af naar Nederland voor een optreden bij poppodium Metropool in Enschede.

The Black Dahlia Murder naar Enschede

Het vijftal is op vrijdag 19 juni 2020 om 20:30 uur live te zien in de Saxion zaal van Metropool in Enschede om 20:30 uur. De Amerikaanse band speelt zowel nummers van het nieuwe album alsook de bekendere hits

Concertkaarten

Tickets voor The Black Dahlia Murder zijn verkrijgbaar via de website van Metropool en Ticketmaster.

‘Verminous’

Hoewel de mannen een lange carrière achter de rug hebben, zijn ze nog lang niet klaar. De deathmetalband brengt, geheel volgens traditie, elke twee jaar nieuw materiaal uit. De nieuwe plaat ‘Verminous’ komt op vrijdag 17 april 2020 uit en is alvast te reserveren via Bol.com. Eén van de singles ‘Child Of Night’ werd vrijdag 13 maart van dit jaar uitgebracht. Bekijk hieronder de videoclip.

