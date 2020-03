Simple Minds verplaatst Ziggo Dome concert naar 2021

Slecht nieuws voor fans van Simple Minds. De Schotse band heeft het optreden van april 2020 verschoven naar februari 2021.

De Schotse popgroep heeft hun ’40 Years Of Hits’ tour moeten verplaatsen vanwege het nieuwe Nederlandse overheidsbeleid. Het kabinet heeft grote evenementen en bijeenkomsten tot maandag 1 juni 2020 verboden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het concert zou op vrijdag 10 april 2020 plaatsvinden, maar is nu verzet naar vrijdag 5 februari 2020.

Tickets voor de show van Simple Minds blijven automatisch geldig voor de nieuwe datum.

In 2019 vierde het zevental hun veertigjarige jubileum. De muziekgroep trakteerde hun fans met het album ’40: The Best Of Simple Minds’, dat op vrijdag 1 november 2019 verscheen. De plaat is verkrijgbaar via Bol.com.

Tour Update: The Dutch government have banned all concerts until June 1. The Simple Minds Concert in the Ziggo Dome in April has been moved and will now take place on Feb 5th 2021.

Tickets remain valid for the new date and we hope to see you then!

Info:https://t.co/l6smHCTd4p pic.twitter.com/SkQdV5ZR0O

— Simple Minds (@simplemindscom) March 24, 2020