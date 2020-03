Steven Wilson brengt in zomer 2020 nieuw album uit

De Britse zanger Steven Wilson brengt heeft hard gewerkt aan nieuw materiaal. In de zomer van 2020 vindt dan ook de release van zijn nieuwste album plaats.

‘THE FUTURE BITES’

De nieuwe plaat van Steven Wilson genaamd ‘THE FUTURE BITES‘ is vanaf vrijdag 12 juni 2020 als CD, muziekcassette, Blu-Ray en LP verkrijgbaar. Fans kunnen het album nu al te reserveren via de website van Bol.com.

Meer dan een zanger

Steven is niet alleen zanger maar bespeelt tevens gitaar en piano. Verder produceert hij progressieve rock- en metal muziek. De muzikant is leadzanger en gitarist van de rockband ‘Porcupine Tree’. Benieuwd naar muziek van de muzikant? Beluister hieronder zijn grootste hit ‘Drive Home’.

Bron: YouTube, Bol.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​