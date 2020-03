Will.i.am releaset nieuwe single over coronavirus

Will.i.am heeft vandaag een nieuwe single over het coronavirus uitbracht. In samenwerking met andere artiesten bracht de zanger het nummer ‘Sing For Life’ uit.

De Black Eyed Peas-rapper heeft in de ochtend van 24 maart 2020 een nieuwe single uitgebracht. Het nummer ‘Sing For Life’ wordt opgedragen aan iedereen die voorlopig thuis moet blijven om de verspreiding van COVID-19 te vertragen. Ook U2-Frontman Bono, Grammy Award-winnares Jennifer Hudson en componist Yoshiki Hayashi werkten mee aan het nummer.

Here is a song written by Bono @U2 with @IAMJHUD @ @YoshikiOfficial…everything else might be cancelled…but making music & lifting up Spirits isn’t…this song was made to bring joy… #StayHOME & Sing so we #spreadLOVE not the virus #SING4LIFE https://t.co/87iO4SWASC

— will.i.am (@iamwill) March 24, 2020