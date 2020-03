100% NL doet boodschappen voor zorgverleners

Radiostation 100% NL helpt zorgmedewerkers een handje door boodschappen voor ze te doen.

Chantal Hutten gaat vanaf vandaag, maandag 23 maart 2020, op zoek naar artsen, schoonmakers en verpleegkundigen die wel wat hulp kunnen gebruiken. De radio-DJ wil deze kanjers een handje helpen door boodschappen te doen en zo een last en zorg af te nemen.

De actie vindt plaats in samenwerking met Bezorg de Zorg, een platform dat afgelopen zaterdag, op 21 maart 2020, werd gelanceerd. Tienduizenden vrijwilligers hebben zich via de website aangemeld en doen boodschappen voor zorgmedewerkers.

Dankzij het coronavirus draaien veel hulpverleners, zorgmedewerkers en schoonmakers overuren. Terwijl een groot deel van Nederland binnen in quarantaine zit, zijn het juist deze mensen die niet zomaar thuis kunnen blijven en zo, met risico voor eigen gezondheid, voor anderen blijven zorgen.

