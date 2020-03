Gazpacho in najaar 2020 naar Hedon Zwolle

Gazpacho keert aankomende herfst terug naar Nederland. De Noorse band staat in oktober 2020 op het podium van Hedon in Zwolle.



Gazpacho naar Hedon

Op donderdag 22 oktober 2020 treedt de Scandinavische formatie op bij Hedon in Zwolle. De zaaldeuren van het poppodium gaan om 19:30 uur open waarna de rockgroep om 20:30 uur het podium betreedt.

Kaartenverkoop

Tickets voor Gazpacho gaan vanaf vrijdag 20 maart om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn o.a. te koop via de website van Hedon.

Zoetermeer

Jan Henrik Ohme, Thomas Andersen, Jon-Arne Vilbo, Mikael Kromer, Robert Johansen en Kristian Torp vormen samen de band Gazpacho en tourt onder deze naam langs verschillende steden. De progressieve rockband was in 2017 voor het laatst in Nederland voor concerten in Uden, Leeuwarden en de boerderij in Zoetermeer.

Bron: De Boerderij Zoetermeer, Hedon, Gazpacho

Foutje gezien? Mail de redactie.​