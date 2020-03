Mostly Autumn in najaar 2020 naar Metropool en De Boerderij

Goed nieuws voor Mostly Autumn fans. De Britse band geeft in het najaar van 2020 shows in Metropool Enschede en De Boerderij in Zoetermeer.

Mostly Autumn

Op zaterdag 3 oktober 2020 treedt de folkband op bij Metropool in Enschede. Om 19:30 uur betreedt het zestal de bühne van het poppodium om met de show van start te gaan. De muziekgroep geeft op vrijdag 4 december een show in De Boerderij in Zoetermeer, waar het concert om 20:30 uur begint.

Concertkaarten

Tickets voor Mostly Autumn zijn verkrijgbaar via de website van Metropool en Ticketmaster.

‘White Rainbow’

De Yorkse band werd in 1992 opgericht. De groep raakte geïnspireerd door bands zoals Genesis en Pink Floyd. Het laatste album ‘White Rainbow’ kwam in 2019 uit en is verkrijgbaar via Bol.com.

Bron: Metropool, de boerderij Zoetermeer

