Youp van ’t Hek positief getest op het Coronavirus

Slecht nieuws voor de 66-jarige Youp van ’t Hek. De cabaretier heeft zich laten testen voor het coronavirus, met een positieve uitslag.

Het management van Youp van ’t Hek heeft laten weten dat de artiest positief getest is op COVID-19. De BN’er ligt momenteel in het ziekenhuis maar de artsen lijken de situatie tot dusver onder controle te hebben. Youp valt in de risicogroep en is dus extra vatbaar voor het virus. Volgens het RIVM spreek je over kwetsbaar als je last hebt van longziekten, hartziekten, diabetes, nierziekten of andere ziekten waarbij je immuunsysteem zwak is.

Hartpatiënt

Van ’t Hek is hartpatiënt en heeft in 2015 een hartoperatie ondergaan. De komiek kampt de laatste jaren met een slechte gezondheid. De entertainer is al vaker op het podium onwel geworden. In november 2019 nog, toen Youp in elkaar zakte op het podium van het Oude Luxor in Rotterdam.

