Nothing But Thieves releaset single ‘Is Everybody Going Crazy?’

Goed nieuws voor fans van Nothing But Thieves! De Britse band is terug met een gloednieuwe single. De track ‘Is Everybody Going Crazy?’ verscheen donderdagavond.

Nothing But Thieves terug met nieuwe single

Fans van de Britse rockers hebben even moeten wachten op nieuw materiaal, maar eindelijk is het zover! Voor het eerst sinds 2018 is de groep terug met nieuwe muziek. Single ‘Is Everybody Going Crazy?’ verscheen op woensdag 18 maart en is het eerste nieuwe nummer van de band sinds de release van EP ‘What Do You Think When You Made Me This Way’ uit 2018.

De single is te beluisteren op YouTube en de bekende streamingsdiensten als Spotify en Deezer:

Vervreemding en verlangen

De nieuwe track van de rockers gaat over het gevoel van vervreemding in een veranderende maatschappij en het verlangen om soms even uit chaos te kunnen ontsnappen:

“There is a quiet sadness about the verses. The character in the song doesn’t understand the world around themselves or relate to the people in it. What they once thought were the principles or morals they were meant to follow no longer seem to apply. Others seem to revel in the lunacy. In a place like that, it makes you realise that you need something to hang onto, like an anchor. There are a few elements of escapism throughout the song, whether it is through another person, stealing a moment to switch off or changing their mentality.”

Bron: Persbericht SONY Music

