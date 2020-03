Uitstel Eurovisie Songfestival grote financiële klap voor Rotterdam

De kogel is door de kerk. Het Eurovisie Songfestival, dat in mei dit jaar zou plaatsvinden, is uitgesteld tot 2021. Met als gevolg; een enorme financiële tegenvaller voor Rotterdam.

Uitstel kost Rotterdam miljoenen

Wegens de coronacrisis is het Songfestival van 2020 verplaatst naar 2021. Het gevolg van de beslissing is een grote financiële misser voor de stad Rotterdam. De kosten worden zelfs geschat op 6,7 miljoen. Er wordt dan ook druk gekeken naar mogelijkheden om gemaakte kosten te dekken.

De wethouders en burgemeester van Rotterdam willen er in 2021 alsnog een groot feest van maken. ”Het is bijzonder dat het Eurovisie Songfestival na 44 jaar in Nederland wordt gehouden”. Het is voor het eerst in 64 jaar dat het evenement wordt afgelast en wordt verplaatst naar het volgende jaar.

Eurovisie Songfestival verplaatst

Het zangevenementen zou in eerste instantie plaatsvinden op dinsdag 12 mei (1e halve finale), donderdag 14 mei (2e halve finale) en zaterdag 16 mei (finale).

Bron: RTL Boulevard, NU.nl

