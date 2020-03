Alec Benjamin komt in zomer 2020 met nieuw album

Alec Benjamin brengt in de zomer van 2020 een gloednieuw album uit. De Amerikaanse zanger werd bekend door zijn indiepopnummers.

‘These Two Windows’

De singer-songwriter brengt in de zomer van 2020 een kersverse plaat uit. Op vrijdag 29 mei verschijnt ‘These Two Windows’, het tweede album van de zanger. ‘These Two Windows‘ is te reserveren via de website van Bol.com.

Debuutalbum

De 25- jarige artiest maakt al sinds 2013 muziek. In 2018 bracht Benjamin zijn debuutalbum ‘Narrated For You’ uit. Op deze plaat stond onder andere het nummer ‘Let Me Down Slowly’, de grootste hit van Alec Benjamin. Beluister de single hieronder.

Bron: YouTube, Bol.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​