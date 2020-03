Hooverphonic brengt in zomer 2020 nieuw album uit

Goed nieuws voor Hooverphonic fans. De Belgische muziekgroep heeft aan nieuwe muziek gewerkt en brengt in de zomer van 2020 zijn dertiende album uit.

‘A Simple Glitch Of The Heart’

Het drietal releaset op vrijdag 12 juni 2020 zijn nieuwste Engelstalige album genaamd ‘A Simple Glitch Of The Heart‘. Het album van de Vlaamse band is te reserveren via Bol.com

Eurovisie Songfestival

De muzikanten zouden België dit jaar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, maar het evenement is inmiddels geannuleerd. Het trio zou deelnemen met de track ‘Release Me’. Benieuwd naar het nummer? Beluister het hieronder:

Bron: YouTube, Bol.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​