Willie Nelson releaset in zomer 2020 nieuw album

Willie Nelson heeft gewerkt aan nieuwe muziek. De countryzanger brengt in de zomer van 2020 zijn singles uit, gebundeld op een album.

First Rose Of Spring

De Amerikaanse zanger heeft gewerkt aan nieuw materiaal. Op vrijdag 3 juli 2020 brengt Nelson zijn nieuwe album ‘First Rose Of Spring‘ uit. De nieuwe plaat is als CD en LP te reserveren via bol.com.

Meer dan een zanger

Willie Hugh Nelson, zoals het icoon voluit heet, is niet alleen zanger maar ook gitarist en songwriter. De muzikant begon in de 70’s met acteren in films als ‘The Electric Horseman’ en ‘Honeysuckle Rose’. In de 80’s was de Amerikaan te zien in een televisiefilm ‘Stagecoach’. Willie acteert nog steeds maar treedt tegenwoordig aan met kleine rollen.

Een primeur

Benieuwd naar wat de muzikant te bieden heeft? Eén van de singles die in de zomer van 2020 op het album zal staan is ‘Our Song’. Beluister het nummer hieronder.

