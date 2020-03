De 3JS komen met nieuw album ‘De Aard Van Het Beest’

De 3JS komen met nieuw materiaal. De Nederlandse formatie brengt in de zomer van 2020 zijn nieuwe album ‘De Aard Van Het Beest’ uit.

‘De Aard Van Het Beest’

Jan Dulles, Jaap Kwakman en Robin Kuller, beter bekend als de 3JS, komen met een nieuwe plaat genaamd ‘De Aard Van Het Beest’. De nieuwe release wordt hun twaalfde studioalbum. Volgens het drietal zal de kersverse plaat waarschijnlijk iets meer lijken op ‘Watermensen’, het eerste album van de band. ‘De Aard Van Het Beest’ is vanaf vrijdag 1 mei 2020 verkrijgbaar via Bol.com.

Theatertour

De 3JS zijn sinds 2007 actief met muziek maken. De band trad op bij grote evenementen zoals ‘De Vrienden Van Amstel Live’. In 2019 kondigden de mannen via hun officiële website aan dat zij op tour gaan langs Nederlandse theaters, maar door het coronavirus zijn de shows in maart 2020 op dit moment afgelast.

Bron: 3JS, Bol.com

