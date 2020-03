John Legend geeft thuisconcert via Instagram Live

John Legend fans opgelet! De zanger is dinsdagavond live te zien op Instagram met een bijzonder thuisconcert, vanwege het coronavirus.

De ‘All Of Me’-zanger geeft op dinsdag 17 maart 2020 een thuisconcert. Dit heeft de Amerikaanse muzikant bevestigd op Twitter. Thuisconcertgangers kunnen via Instagram het optreden live bekijken. Voor thuisblijvers in Nederland zal het optreden om 22:00 uur plaatsvinden. De artiest is geïnspireerd geraakt door Chris Martin, de leadzanger van Coldplay. Hij heeft dit concept op maandag 16 maart 2020 uitgevoerd.

My friend Chris Martin did a lovely little concert from home today. I'll be doing one tomorrow at 1pm Pacific time. See you soon. We'll try to get through this together! #TogetherAtHome https://t.co/YZ8Y1W8esc

— John Legend (@johnlegend) March 16, 2020