DeWolff roept radiozenders op alleen Nederlandse acts te draaien

Rockband DeWolff roept Nederlandse radiozenders op om enkel Nederlandse artiesten te draaien gedurende de coronacrisis. Bands en artiesten kunnen voorlopig niet optreden door het virus.

DeWolff doet oproep aan Nederlandse radiostations

De Limburgse band roept radiozenders als NPO Radio 2 en 3FM op om Nederlandse artiesten te steunen, door voorlopig enkel muziek van eigen bodem te draaien. Veel bands en artiesten worden zwaar getroffen door het coronavirus, nu optredens en tournees massaal gecanceld worden.

De band schrijft op zijn Facebookpagina: “WAT NOU… als radiozenders als NPO Radio 2 en 3FM een duit in het zakje doen en alle Nederlandse bands wiens shows zijn gecancelled door deze donkere tijd helpen door voorlopig alléén maar Nederlandse muziek te draaien? In ieder geval zolang deze Corona crisis aanhoudt?”

“Goed idee!”

De oproep, die inmiddels bijna 500 keer gedeeld is, kan op veel steun en positieve reacties rekenen in de comments. Zo heeft de Rotterdamse band The Kik het statement ook op zijn eigen Facebookpagina gedeeld: “Goed idee van DeWolff!”

Bron: Facebook

