Leo Moracchioli met band Frog Leap naar Melkweg

Leo Moracchioli komt in het najaar van 2020 samen met de band Frog Leap naar Nederland voor een optreden in de Melkweg.



Leo Moracchioli met band naar Amsterdam

De van oorsprong Noorse YouTuber Leo Moracchioli treedt op dinsdag 6 oktober 2020 samen met de band Frog Leap op bij het Amsterdamse poppodium de Melkweg. De muziekformatie betreedt om 19:30 uur de planken van de Max Zaal.

Ticketverkoop

Kaarten voor Frog Leap zijn te koop via de website van de Melkweg.

Nieuwe datum

In eerste instantie zou het concert op dinsdag 31 maart plaatsvinden. Vanwege maatregelen van het kabinet in verband met de coronacrisis, was het poppodium genoodzaakt alle shows tot en met maandag 6 april 2020 te annuleren.

Bron: de Melkweg

Foutje gezien? Mail de redactie.​