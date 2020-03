Maluma haalt Ziggo Dome concert in september 2020 in

Ook Maluma heeft een vervangende datum voor zijn show in de Ziggo Dome gevonden! De zanger brengt zijn ’11:11 World Tour’ in september 2020 naar Amsterdam.

Maluma in september 2020 naar Ziggo Dome

Maluma keert in september terug in de Ziggo Dome! De zanger zou oorspronkelijk op 18 maart 2020 optreden in de Amsterdamse concertzaal, maar dit concert werd geannuleerd vanwege het coronavirus COVID-19. De show heeft inmiddels een nieuwe datum gekregen. Juan Luis Londoño Arias, zoals de Colombiaanse zanger daadwerkelijk heet, betreedt het podium in de Ziggo Dome op donderdag 17 september 2020. Het concert is onderdeel van zijn ‘11:11 World Tour’.

De Ziggo Dome meldt op haar website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum.

De vervangende datum voor het concert van Maluma, dat oorspronkelijk op 18 maart zou plaatsvinden, is gevonden!? De 11:11 World Tour zal op 17 september 2020 in de #ZiggoDome neerstrijken! Tickets blijven geldig voor deze nieuwe datum. Meer info?? https://t.co/C5cA0QE3b4 pic.twitter.com/P9xKH8ZSsI — Ziggo Dome (@ZiggoDome) March 16, 2020

Bron: Ziggo Dome

