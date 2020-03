Katchafire in zomer 2020 naar Melkweg Amsterdam

Katchafire reist in de zomer van 2020 af naar Nederland voor een eenmalig optreden bij poppodium de Melkweg in Amsterdam.

Op zaterdag 4 juli 2020 treedt de reggae-groep op bij de Melkweg in Amsterdam. Om 19:30 uur betreedt de zevenkoppige muziekgroep de bühne van het poppodium om met de show van start te gaan.

Tickets voor Katchafire gaan op woensdag 18 maart 2020 in de verkoop en zijn te bemachtigen via de website van de Melkweg.

Benieuwd naar muziek van de mannen? Beluister hieronder ‘Collie Herb Man’, één van de grootste hits van de Nieuw-Zeelanders:

