Eurovisie Songfestival zoekt naar oplossing wegens Coronacrisis

De organisatie van het Eurovisie Songfestival is op zoek naar een oplossing omtrent de voortgang van Eurovision in Concert.

Eurovision in Concert

Eurovision in Concert op 4 april in AFAS Live is afgelast. Een week geleden maakte Mark Rutte in een persconferentie bekend dat evenementen met meer dan honderd bezoekers worden afgelast. Gisteren, op zondag 15vmaart 2020, kwamen hier zelfs nieuwe en strengere maatregelen bovenop, waardoor evenementenlocaties tot en met 6 april 2020 hun deuren moeten sluiten. Zo ook Eurovision in Concert op zaterdag 4 april.

Op deze dag zou tevens een groot deel van de Eurovisie Songfestival deelnemers naar Nederland afreizen voor de opnames van de postcardvideo’s. Echter, mogen veel van hen hun thuisland niet verlaten wegens de coronacrisis. Het gaat hierbij om deelnemers uit de landen: Israël, Italië, Frankrijk, Litouwen en Estland.

Doorgang Eurovisie Songfestival

De finale van het Eurovisie Songfestival staat gepland op zaterdag 16 mei 2020. Voorafgaand van de grote finale wordt er in twee halve finales, op dinsdag 12 mei 2020 en donderdag 14 mei 2020, gestreden voor een plek in de finale. Said Kasmi, wethouder van Rotterdam, liet echter weten dat het ESF’20 gewoon doorgaat.

Bron: RTL Boulevard, AD

Foutje gezien? Mail de redactie.​