Instagram gaat los op Gers Pardoel na ‘gevaarlijk corona-advies’

Gers Pardoel heeft zich een hoop woede op de hals gehaald na een bijzonder ‘advies’ op Instagram. Volgens de artiest zou enkel liefde het coronavirus kunnen stoppen.

Gers Pardoel onder vuur na corona advies

Heel Nederland is in de ban van coronavirus COVID-19 en mensen nemen dan ook massaal maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Gers Pardoel claimt echter het middel tegen het virus gevonden te hebben. Volgens de Nederlandse zanger/rapper is liefde de oplossing: “Diep van binnen zit de liefde in jezelf en dat is het enige wat het Corona virus (elk virus) echt kan stoppen.”

Volgens Pardoel ‘kan en mag het niet zo zijn’ dat mensen geen fysiek contact meer met elkaar hebben: “Geef elkaar wel een hand, geef elkaar wel een knuffel en geef elkaar wel de liefde!!”

Woedende reacties

In de comments bij de Instagram-post krijgt Gers, naast bijval van een aantal van zijn fans, vooral negatieve reacties op de post. Veel mensen noemen het advies van de artiest ‘gevaarlijk’ en ‘ondoordacht’. Verschillende comments roepen Pardoel op om de post te verwijderen.

Ook een aantal BN’ers uiten kritiek op het advies en drijven de spot met de 38-jarige muzikant. Zo zegt Roxeanne Hazes: ““Let love rule” geldt te allen tijde, maar dit advies is zo ondoordacht.” Ook Nielson is het niet geheel eens met het advies van de zanger/rapper: “Eh Gersie… dit is een beetje hetzelfde als iemand met een soa adviseren om heel veel te neuken….” Ex-judoka Dennis van der Geest komt met een beter advies aangaande het virus: “Op zich zou een medicijn ook wel kunnen helpen.”

Bron: Instagram

