The Killers terug met nieuwe single ‘Caution’

The Killers releasen single ‘Caution’

Goed nieuws voor fans van The Killers! De band kwam op donderdag 12 maart 2020 met een hoop nieuws omtrent zijn aankomende plaat ‘Imploding The Mirage’. Zo deelden de rockers de releasedatum voor het nieuwe album, de albumcover én de eerste single van de aankomende release!

Het zesde studioalbum van de groep verschijnt op vrijdag 29 mei 2020, vlak na de start van de bands aankomende tour door het Verenigd Koninkrijk en Europa. ‘Imploding The Mirage’ is de opvolger van ‘Wonderful Wonderful’, dat in 2017 uitgebracht werd. Het eerste voorproefje op de nieuwe plaat verscheen donderdag in de vorm van single ‘Caution’.

Check het nieuwe nummer hier:

Coronavirus

Waar de hele wereld zich grote zorgen lijkt te maken om de massale uitbraak van coronavirus COVID-19, hoeven fans van The Killers voorlopig niet bang te zijn dat de band zijn aankomende ‘Imploding The Mirage Tour’ annuleert. De groep laat middels een statement op social media weten dat het erop vertrouwt dat het virus de ‘traditionele griepseizoen patronen’ volgt en dat de zomerse shows niet in gevaar komen. De rockers raden fans daarentegen wel aan om het refrein van hit ‘Mr. Brightside’ te zingen tijdens het handen wassen.

De band reist op maandag 6 juli 2020 naar Amsterdam voor een show in de Ziggo Dome.

Bron: YouTube, Twitter

