Alicia Keys releaset zevende studioalbum ‘ALICIA’

Alicia Keys komt met nieuw materiaal. De Amerikaanse Grammy Award-winnares brengt in mei 2020 het kersverse studioalbum ‘ALICIA’ uit.

De zangeres heeft in de aanloop naar de officiële release al drie nummers uitgebracht:

‘Underdog’: Het nummer van Keys gaat over een groep ‘underdogs’. De artieste wil hen een duwtje in de rug geven en steunen.

De videoclip is op 9 november 2019 in première gegaan (bekijk hieronder de muziekvideo).

Dit is een funky R&B lied. De videoclip is op 9 november 2019 in première gegaan (bekijk hieronder de muziekvideo). ‘Show Me Love’: De pianiste zingt een duet met zanger Miguel. Het nummer is ook geremixt. Hierin is rapper 21 Savage te horen.

In de verzameling nieuwe nummers gaat Alicia Keys opzoek naar de geest die politiek, emoties en spiritualiteit verbindt. Op vrijdag 15 mei 2020 is de release van ‘ALICIA’. Fans kunnen de plaat reserveren via Bol.com.

