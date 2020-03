We Came As Romans in voorjaar 2020 naar 013 Tilburg

We Came As Romans keert terug naar Nederland. De metalband geeft in het voorjaar van 2020 een concert bij poppodium 013 in Tilburg.

We Came As Romans naar 013

De Amerikaanse metalcore band staat op vrijdag 29 mei 2020 op de bühne van poppodium 013 in Tilburg. Om 19:00 uur openen de deuren van de Next-zaal, waarna het concert om 20:00 uur begint.

Ticketverkoop

Kaarten voor We Came As Romans gaan vanaf vrijdag 13 maart om 10:00 uur in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van 013 Tilburg en Ticketmaster.

‘Carry The Weight’

In het najaar van 2019 brachten de bandleden hun single ‘Carry The Weight’ uit. Benieuwd? Beluister het nummer hieronder.

