Bon Jovi brengt nieuw album uit in mei 2020

Bon Jovi fans opgelet. De Amerikaanse rockband brengt in het voorjaar van 2020 een gloednieuw album uit en gaat kort daarna op wereldtournee.



‘Bon Jovi 2020’

De nieuwe plaat krijgt de naam: ‘Bon Jovi 2020‘ en is het eerste album sinds ‘This House is Not For Sale’ uit 2016. Het album bestaat uit tien nummers, waaronder het onlangs uitgebrachte Limitless. Onderwerpen als Oorlogsveteranen, familiewaarde, wapencontrole en politiek komen op het nieuwe werk voorbij. Fans kunnen het album vooruit reserveren via Bol.com.

Wereldtournee

In juni gaat de band op wereldtournee om het nieuwe album te promoten. Of de mannen ook naar Nederland komen is nog niet bekend. In 2019 trad de band nog op in het Nijmeegse Goffertpark.

It’s My Life

De muziekgroep rondom frontman Jon Bon Jovi scoorde in de jaren 80, 90 en 00’s vele hits, waaronder ‘Livin’ on a Prayer’, ‘Always’ en ‘It’s My Life”.

Bron: YouTube, Bol.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​