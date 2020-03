Douwe Bob begin 2021 met theatertour door Nederland

Douwe Bob fans opgelet! De singer-songwriter gaat vanaf februari 2021 op theatertour door Nederland. Daarbij bezoekt de zanger o.a. TivoliVredenburg en het Oude Luxor Theater.

Douwe Bob Posthuma, beter bekend als Douwe Bob, heeft een grote theatertour aangekondigd op zijn officiële website. Bekijk hieronder de speeldata en -locaties:

Voordat Posthuma aan zijn nieuwe theatertour begint, staat Posthuma in juli 2020 met Racoon op de planken van Royal Park Live in Baarn.

Tickets voor Douwe Bob zijn verkrijgbaar via de website van de hierboven genoemde locaties.

Bron: Douwe Bob

