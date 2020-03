Tom Russell eind november naar Bitterzoet in Amsterdam

Goed nieuws voor Tom Russell fans. De zanger geeft in november 2020 een eenmalig optreden bij poppodium Bitterzoet in Amsterdam.

De Amerikaanse artiest staat op vrijdag 20 november 2020 op de bühne bij Bitterzoet in Amsterdam. De deuren van de Concertzaal openen om 19:30 uur. Om 20:30 betreedt de singer-songwriter de planken om zijn show af te trappen.

Tickets voor Tom Russell gaan vanaf vrijdag 13 maart om 1o:00 uur in de verkoop en zijn te koop via de website van Paradiso.

Wil je alvast een voorproefje op het concert? Het nummer ‘Tonight We Ride’ werd in 2010 uitgebracht en heeft inmiddels meer dan 10 miljoen weergaven op YouTube. Beluister hieronder de grootste hit van Tom:

Bron: YouTube, Paradiso, Bitterzoet

