Biffy Clyro brengt ‘A Celebration of Endings Tour’ naar AFAS Live

Biffy Clyro komt naar Nederland. De Schotse rockers brengen hun ‘A Celebration of Endings Tour’ aankomend najaar naar AFAS Live in Amsterdam.

Biffy Clyro naar AFAS Live

Het rocktrio begint in september aan een nieuwe tour door het Verenigd Koninkrijk en Europa. De shows staan in het teken van ‘A Celebration of Endings’, het gloednieuwe album dat de band in mei uitbrengt. De Schotse rockers betreden het podium van AFAS Live op donderdag 5 november 2020. De band was in 2018 voor het laatst in Amsterdam te bewonderen, toen het een optreden in poppodium Paradiso gaf.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 20 maart om 11:00 uur in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Mon the Biff! Biffy Clyro brengt op 5 november de A Celebration of Endings Tour naar AFAS Live, Amsterdam. De kaartverkoop start vrijdag 20 maart om 11.00 uur. Meer info via https://t.co/N3SdCFBAcj pic.twitter.com/Ws7OZ6qslr — MOJO (@mojoconcerts) March 11, 2020

Bron: MOJO

Foutje gezien? Mail de redactie.​