Maykel Blanco met band in 2020 naar Melkweg Amsterdam

Maykel Blanco komt naar Nederland! De jonge Cubaanse zanger reist in de zomer van 2020 met zijn band ‘Salsa Mayor’ af naar Melkweg Amsterdam.

Maykel Blanco met Salsa Mayor naar Amsterdam

Op vrijdag 19 juni 2020 geeft de artiest een concert in de Amsterdamse Melkweg. Op deze zomeravond treedt de zanger met zijn band op genaamd ‘Salsa Mayor’. Het optreden begint om 19:30 uur in de Max zaal.

Concertkaarten

Tickets voor Maykal Blanco Y Su Salsa Mayor zijn verkrijgbaar via de website van Melkweg en Ticketmaster.

Timba

De muziekstijl van de Cubaanse muzikant is een mix van jazz, Afro-Cuban en rumba. Blanco is beroemd in de Timba-Scene. Eén van zijn bekendste nummers is ‘ Ya Tú No Coronas’, dat hij in 2019 samen met zijn band opnam. Bekijk hieronder de videoclip.

