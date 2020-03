Hania Rani in 2020 naar TivoliVredenburg Utrecht

Hania Rani komt in de zomer van 2020 naar Nederland voor een pianoconcert bij het Utrechtse poppodium TivoliVredenburg.

De componiste kruipt op zaterdag 6 juni 2020 achter de piano bij TivoliVredenburg Utrecht. Om 19:30 uur gaan de deuren van de Club Nine zaal open waarna het optreden om 20:30 uur begint. Op deze avond staat de muzikant met een voltallige band op de bühne.

Tickets van Hania Rani gaan op vrijdag 13 maart 2020 vanaf 10:00 uur in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg.

Naast haar solo, is de artiest actief als lid van de Poolse band ‘Teskno’. Verder heeft Hani samengewerkt met de Duitse producer Christian Löffler. In 2019 kwam haar plaat ‘Esja’ uit. Één van de nummers op het album ‘Glass’ heeft inmiddels ruim vijfhonderdduizend weergaven op YouTube. Bekijk hieronder de videoclip.

