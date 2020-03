Watkins Family Hour in 2020 naar Paradiso

Watkins Family Hour komt naar Nederland! Het bleugrassproject van Sean en Sara Watkins treedt in augustus 2020 op in Paradiso Amsterdam.

Watkins Family naar Paradiso

Op vrijdag 28 augustus 2020 is het duo Sean en Sara Watkins te zien in Paradiso Noord in Amsterdam. Om 19:30 uur gaan de zaaldeuren van het poppodium open, waarna het concert om 20:30 begint.

Concertkaarten

Tickets voor de Watkins Family Hour zijn te bemachtigen via de website van Paradiso.

Broer en zus

Broer en zus Sean en Sara Watkins gaan samen als zangers door het leven. In de jaren negentig waren ze lid van de band Nickel Creek. Met deze formatie won de band een Grammy. Het tweetal treedt sinds 2002 op in Amerikaanse nachtclubs. Op 10 april 2020 brengen zij het album ‘Brother Sister’ uit.

