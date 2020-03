Claudia de Breij in najaar 2020 naar Koninklijk theater Carré

Claudia de Breij komt in het najaar van 2020 met haar nieuwe voorstelling genaamd ‘Hier Ben Ik’ naar Koninklijk theater Carré.



De cabaretière staat in 2020 van 10 tot en met 18 oktober maar liefst veertien keer op de planken van het Koninklijk theater Carré met haar show ‘Hier Ben Ik’. Bekijk hieronder de speeldata:

Kaarten voor Claudia de Breij zijn te koop via de website van Koninklijk theater Carré.

Claudia is niet alleen grappig, maar kan ook nog eens zingen. ‘Mag ik dan bij jou‘ is het bekendste lied dat de zangeres tot op heden heeft voorgedragen. Beluister de single hieronder:

Bron: Youtube, Carré

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.