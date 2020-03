Seasick Steve komt met nieuw album ‘Love & Peace’

Seasick Steve brengt in de zomer van 2020 zijn nieuwe album ‘Love & Peace’ uit. Dit album is volgens de blueszanger in de studio’s van Los Angeles opgenomen.

Seasick Steve kondigt nieuwe album aan

Steven Gene Leach, beter bekend als Seasick Steve, releaset zijn nieuwe album genaamd ‘Love & Peace’. Het nieuwe materiaal van de bluesrocker is een mix van rock, folk, Americana, boogie en blues. Zijn zelfgeproduceerde nummers zijn zowel in de schuur als in de studio’s van Los Angeles opgenomen. Bovendien worden zijn singles op zijn aankomende plaat gemixt door Vance Powell, een producer en Grammy Award winnaar die heeft samengewerkt met beroemdheden als Jack White. Het nieuwe album verschijnt op vrijdag 22 mei 2020.

‘Crystal Grass’ en Pinkpop

De muzikant is sinds de jaren zeventig actief met muziek maken. Steve begon zijn carrière in dat jaar als bandlid bij ‘Shanti en de discoband ‘Crystal Grass’. In 2012 maakte de singer-songwriter zijn debuut op Pinkpop. Dit jaar staat de artiest in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Luister hieronder naar zijn nummer ‘Love & Peace’:

Bron: The Guardian, YouTube

Foutje gezien? Mail de redactie.​