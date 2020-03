Asking Alexandria in najaar 2020 naar Melkweg Amsterdam

Asking Alexandria gaat op wereldtournee ter promotie van het nieuwe album. De band reist ook af naar Nederland voor een optreden bij de Melkweg.

Asking Alexandria naar de Melkweg

De Engelse band komt op dinsdag 27 oktober 2020 naar poppodium de Melkweg in Amsterdam als onderdeel van zijn wereldtour. Om 19:00 uur betreden de mannen de bühne van de MAX-zaal, waar het optreden van start te gaan.

Ticketverkoop

Kaarten voor Asking Alexandria gaan op vrijdag 13 maart 2020 in de verkoop en zijn te bemachtigen via de website van de Melkweg.

Album release

De metalband heeft aan nieuwe muziek gewerkt. Op vrijdag 15 mei 2020 verschijnt het nieuwste album van de mannen, genaamd ‘Like A House On Fire’.

Bron: de Melkweg, Facebook

