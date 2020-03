Tower of Power eind 2020 naar Utrecht en Groningen

De mannen van Tower of Power reizen in november 2020 af naar Nederland ter promotie van het nieuwe album dat in maart verschijnt.

Tower of Power naar TivoliVredenburg en De Oosterpoort

De Amerikaanse band treedt op dinsdag 10 november 2020 op bij De Oosterpoort in Groningen. Het concert begint om 20:30 uur. Op woensdag 11 november staat de band op de planken bij TivoliVredenburg in Utrecht. Het poppodium opent om 19:00 uur de deuren van de Grote Zaal. Om 19:45 uur betreedt de tienmansformatie de bühne om met de show van start te gaan.

Ticketverkoop

Kaarten voor Tower of Power gaan vanaf donderdag 12 maart 2020 om 12:00 uur in de verkoop en zijn te bemachtigen via de website van de desbetreffende poppodia.

Album release

Fans hebben er twee jaar op moeten wachten, maar een nieuw album van de mannen is op komst. Het nieuwe album, genaamd ‘Step Up‘, wordt op vrijdag 20 maart 2020 gereleased.

Bron: TivoliVredenburg, Towerofpower.com, De Oosterpoort

