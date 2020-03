Ólafur Arnalds aankomend najaar naar TivoliVredenburg

Ólafur Arnalds keert terug naar Nederland! De IJslandse muzikant reist in oktober naar Utrecht voor een show in poppodium TivoliVredenburg.

Goed nieuws voor fans van Ólafur Arnalds! De 33-jarige alleskunner staat aankomend najaar in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Arnalds betreedt het Utrechtse podium op maandag 5 oktober 2020.

De IJslander staat bekend om zijn melancholische neoklassieke sound, waarbij hij klassieke muziek met invloeden van electronica combineert. De nieuwe tour van de multi-instrumentalist staat geheel in het teken van zijn nieuwe album ‘Re:act’, dat nog dit jaar moet verschijnen.

Tickets voor de show gaan op vrijdag 13 maart 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg.

Neoklassieke pionier @OlafurArnalds geeft 5 oktober een concert in Utrecht! De VVK start 13 maart via https://t.co/VR4e6bBQg7 . Als je je uiterlijk 10 maart inschrijft voor de neoklassieke nieuwsbrief via https://t.co/ABYV69GuXK , krijg je toegang tot de presale! pic.twitter.com/rGdi1Q7Q3v

