GZA voorjaar 2020 naar Q-Factory in Amsterdam

GZA komt naar Nederland. De Amerikaanse rapper reist in het voorjaar van 2020 af naar Nederland voor een optreden bij Q-Factory in Amsterdam.

Op zondag 12 april 2020 betreedt de artiest het podium van Q-Factory in Amsterdam. Het poppodium opent om 20:00 uur haar deuren waarna om 20:30 uur het concert van start gaat.

Tickets voor GZA zijn te koop via de website van Q-Factory.

Ruim tien jaar geleden scoorde de Amerikaan zijn grootste hit met het nummer ‘Liquid Swords’ dat inmiddels ruim 7,5 miljoen weergaven op YouTube heeft. Dat was niet zijn enige hit. Ook ‘4th Chamber’ met 5 miljoen weergaven en ‘ShadowBoxin’ met 1,7 miljoen views scoorden goed. Beluister hieronder ‘Liquid Swords’:

Bron: Q-Factory, Youtube

