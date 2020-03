Dixie Chicks komt na veertien jaar met album ‘Gaslighter’

Dixie Chicks is terug! Het Amerikaanse countrytrio heeft eindelijk haar langverwachte nieuwe album aangekondigd, getiteld ‘Gaslighter’.

Dixie Chicks kondigt nieuw album aan

De groep, bestaande uit Natalie Maines en de zusters Emily Erwin Robison en Martie Erwin Maguire, brengt na veertien jaar nieuw materiaal uit. De plaat, genaamd ‘Gaslighter’, verschijnt op vrijdag 1 mei.

Maines hint dat het album gaat over de scheiding tussen de zangeres en haar man in 2019. In de avond van 4 maart 2020 brachten de zangeressen de eerste single met dezelfde naam uit. Het nummer is een opzwepend lied met krachtige en eerlijke teksten.

Boycot

Dixie Chicks werd in 1989 opgericht. De meidengroep bracht in 1991 haar eerste album uit. De groep ging in 2003 door een tumultueuze periode. Nummers van de band werden massaal geboycot vanwege een politieke uitspraak die Natalie Maines destijds maakte over toenmalig president George W. Bush. De dames traden in april 2016 nog op in de Heineken Music Hall te Amsterdam.

Bron: Dixie Chicks Officiële website, Rolling Stone, Country music.nl, YouTube

Foutje gezien? Mail de redactie.​