Verdeelde reacties Jeangu Macrooy’s Songfestivalnummer

‘Grow’, de Nederlandse songfestivalinzending van Jeangu Macrooy, werd gisteravond tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door onthuld. Dit zijn de reacties op sociale media.

Gemengde reacties Jeangu Macrooy

De meningen zijn verdeeld over het songfestivalnummer van Jeangu Macrooy. De Nederlandse inzending voor Eurovisiesongfestival 2020 wordt momenteel uitgebreid besproken op Twitter en Facebook.

“Best een lekker nummertje”

Fans van de zanger reageren enthousiast op de videoclip van ‘Grow’. “Het is zo goed..Ik herken mezelf in dit lied vanaf de eerste klanken. Bedankt. Dit is gewoon een meesterwerk!”, schrijft een persoon in de comments. Een ander ziet Nederland zelfs voor een tweede keer winnen:



Heeeeeel erg mooi. En wat ben jij ook leuk! Zou wat zijn, zeg: twee keer gewoon winnen. Ik zie het gebeuren. Veel succes! ? — Floortje (@Hieperdemiep) March 4, 2020



Een andere fan vindt het gewoon “best een lekker nummertje.”

Dat liedje #grow voor het #songfestival is dus best een lekker nummertje! — Maik (@Mgjroerdink) March 5, 2020

Of zelfs een meesterwerk:

Het is zo goed.. Ik herken mezelf in dit lied vanaf de eerste klanken. Bedankt. Dit is gewoon een meesterwerk! ?? — Shareena (@Shareena1983) March 4, 2020

Te saai?

Anderen zijn juist wat minder enthousiast. Sommigen vinden het nummer bijvoorbeeld wat saai:

Sorry Jeangu Macrooy, je hebt een pracht stem, maar na 1.11 viel ik bij #Grow toch echt in slaap. IJsland daarentegen, lekker up-tempo hoor, zomer op en top. Kom maar door! #eurovision #iceland 12 points — Indira Reynaert at eejaa (@evaluatiebureau) March 5, 2020

“And I don’t like it. Erger dan Duncan”, zegt een persoon op Twitter.

And I Don’t like it. Nog erger dan die Duncan. #zeiknummer — Antonius G Brabander (@tokkie4nokkie) March 4, 2020



“Aiiii. Liedje van Jeangu Macrooy gisteren meerdere keren beluisterd, maar ik kan ‘m nu niet meezingen.”, schrijft een andere in haar tweet. “Blijft niet hangen.. Duitsland daarentegen.. Wát een heerlijk nummer.”

Aiiii.. Liedje van Jeangu Macrooy gisteren meerdere keren beluisterd, maar ik kan 'm nu gewoon niet zingen. Blijft niet hangen.. Duitsland daarentegen.. Wát een heerlijke song! #EURO2020 #Eurovision #Rotterdam #bendolic @BenDolic97 #se hrgutgemacht — Erikah Karst ?? (@ErikahKarst) March 5, 2020

Songfestival 2020

Meteen na het uitbrengen van ‘Grow‘ tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door, stond Nederland volgens de bookmakers op nummer 14. Op 12 en 14 mei 2020 is het tijd voor de 1e en 2e halve finales van het songfestival. Op zaterdag 16 mei 2020 betreedt Jeangu Macrooy pas zelf het podium met zijn live uitvoering van ‘Grow’.

Bron: Twitter, EurovisionWorld

