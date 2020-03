Khaled in juni 2020 naar TivoliVredenburg Utrecht

Khaled fans opgelet! De Algerijnse zanger komt aankomend voorjaar naar Nederland voor een exclusief optreden in TivoliVredenburg.

Op zaterdag 27 juni 2020 staat Khaled op de bühne van TivoliVredenburg te Utrecht. De zanger zal zijn grootste hits aan het publiek voordragen en wordt daarbij begeleid door zijn volledige band. De deuren van de Grote Zaal openen om 19:15 uur waarna het concert om 20:15 uur van start gaat.

Tickets voor Khaled zijn vanaf donderdag 5 maart om 10:00 uur te koop via de website van TivoliVredenburg.

Khaled Hadj Brahim, ook wel ‘de Koning van Raï’ genoemd, scoorde grote hits met ‘Aïcha’, ‘Didi’, ‘C’est la Vie’ en ‘Bakhta’. Bekijk hieronder de videoclip van ‘Ces’t La Vie’.

