Songfestivalnummer Jeangu Macrooy uitgelekt

Jeangu Macrooy’s songfestivallied is uitgelekt op Apple Music. Radiozender 100% NL heeft het nummer zelfs al gedraaid.

Inzending songfestival gelekt

Het nummer ‘Grow’ verscheen vannacht online op de Apple Music-pagina van de Jeangu Macrooy, maar werd kort daarna weer verwijderd. DJ Thomas van Empelen van Radiozender 100% NL was er op tijd bij en liet het nummer in de ochtend van 3 maart in zijn radioshow horen. Dit, terwijl het nummer eigenlijk woensdagavond tijdens De Wereld Draait Door voor het eerst getoond zou worden.

“Jeangu Macrooy gaat het voor ons doen, en dat wordt tof, weten we nu zeker. Het nummer is gelekt. Iedereen kan het online opzoeken. Sorry Mathijs van Nieuwkerk, want daar zou eigenlijk de primeur zijn vanavond…Ik wil het gewoon heel graag laten horen, waarschijnlijk voor het eerst op de radio, hier op 100% NL!”, Aldus de dj tijdens de radio-uitzending.

De Wereld Draait Door

Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland tijdens het Eurovisiesongfestival in Rotterdam Ahoy. De Surinaamse zanger en songwriter deelde onlangs twee teasers op Twitter. Woensdagavond wordt het nummer officieel onthuld en op donderdag zingt de artiest ‘Grow’ voor het eerst live.

Bron: 100% NL

