The Robert Cray Band in 2020 naar TivoliVredenburg Utrecht

The Robert Cray Band komt aankomende zomer naar TivoliVredenburg! Aanleiding is de promotie van het nieuwe album genaamd ‘That’s What I Heard’, dat eerder dit jaar verscheen.

The Robert Cray Band naar Utrecht

Op vrijdag 3 juli 2020 betreedt de bluesband rondom Robert Cray het podium van TivoliVredenburg. Het Utrechtse poppodium opent om 19:00 uur de deuren van de Grote zaal waarna het optreden om 20:00 uur van start gaat.

Kaartverkoop

Tickets voor The Robert Cray Band zijn vanaf vrijdag 6 maart 2020 om 10:00 uur te koop via de website van TivoliVredenburg.

That’s What I Heard

In februari 2020 releasede de band hun nieuwe album ‘That’s What I Heard’. Beluister hieronder één van de singles ‘Anything You Want’.

Bron: TivoliVredenburg, Youtube

