Thundermother najaar 2020 naar Tilburg en Groningen

Thundermother fans opgelet. De Zweedse rockband gaat op tournee door Europa en treedt op bij poppodia in Tilburg en Groningen.



Thundermother naar 013 en Simplon

Op donderdag 17 september 2020 komt de muziekgroep naar Hall Of Fame in Tilburg. De zaal opent om 19:00 uur waarna het optreden om 19:30 uur van start gaat. Een dag later, op vrijdag 18 september 2020, bezoekt de rockgroep Simplon in Groningen. Het poppodium opent om 20:00 uur haar deuren waarna de meiden om 20:45 uur de bühne betreden.

Ticketverkoop

Kaarten voor Thundermother zijn te koop via de desbetreffende poppodia.

Grote hit

In 2015 scoorden de dames een hit met het nummer ‘It´s Just a Tease’. De song heeft inmiddels ruim twee miljoen weergaven. Bekijk de clip hieronder:

Bron: Poppodium 013, Simplon,Youtube

Foutje gezien? Mail de redactie.​