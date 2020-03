Hitklup At The Movies in 2020 naar Paradiso Amsterdam

Filmliefhebbers opgelet! In het voorjaar van 2020 staat Hitklup At The Movies in Paradiso Amsterdam. Ondere andere Anneke van Giersbergen en Frank Lammers treden op.

Hitklup At The Movies naar Paradiso

Op dinsdag 30 juni 2020 zijn de artiesten te zien op het Amsterdamse poppodium. Op die dag brengen een aantal artiesten een ode aan de mooiste muziek uit films. Tijdens de uitvoering kunnen concertgangers genieten van:

Anneke van Giesbergen, Beatrice van der poel en Henk Hofstede staan in de line-up. Chris de Boer, Frank Lammers, Jan Rot, Monique Klemann, Jim de Groot, Mieke Stemerdink, Sjors van der Panne, Ricky Koole, Ryaen Panday, Aysha de Groot, Martin van der Starre en Lucretia van der Vloot.

De show wordt gepresenteerd door Leo Blokhuis. Om 19:00 uur gaan de deuren van de Grote Zaal open, waarna de show om 20:30 uur begint.

Concertkaarten

Tickets voor Hitklup zijn per direct verkrijgbaar via de website van Paradiso.

Bron: Paradiso, Facebook

