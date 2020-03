Kid Francescoli eind 2020 naar Melkweg Amsterdam

Kid Francescoli gaat op tournee door Europa. De Franse electropopformatie betreedt eind november 2020 de bühne van poppodium De Melkweg.

Op woensdag 25 november 2020 komt de muziekgroep naar De Melkweg in Amsterdam. Om 19:00 uur gaat de show van start. Aanleiding van de Europese tour is om het nieuwe album genaamd ‘Lovers’, wat eerder dit jaar verscheen, te promoten.

Tickets voor de show van Kid Francescoli zijn te koop via de website van De Melkweg.

Het nieuwe album ‘Lovers’ werd in januari 2020 gereleased. Beluister hieronder ‘City Lights’, één van de nummers op het album.

Bron: De Melkweg, Youtube

