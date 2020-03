Ilse DeLange in 2020 naar o.a. Amstelveen en Bloemendaal

Ilse DeLange gaat binnenkort op tournee. Aansluitend op haar clubtour start de Twentse artieste begin juli 2020 met een tour langs diverse openluchttheaters.

Goed nieuws voor fans van Ilse DeLange! De Twentse zangeres reist aankomende zomer langs openluchttheaters. Op maandag 6 juli 2020 start de reeks openluchtshows in het Amsterdamse Bostheater, gevolgd door een reeks van drie opvolgende optredens. Bekijk hieronder de speeldata en -locaties:

Tickets voor de openluchtconcerten gaan binnenkort in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van de zangeres.

Bron: Ilsedelange.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.